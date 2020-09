Column: laat je geld voor jou werken

Ⓒ Archief

Ik was net loonslaaf bij internetbroker Alex toen ik mee mocht naar een grote klant. Deze grote klant reed een Bentley zijn garage uit en stapte uit om te vertellen dat die auto van z’n vrouw was. Daarna konden we in de erachter geparkeerde Rolls Royce gaan zitten. Wat een belevenis. Om zulke auto’s te kunnen kopen, moest je wel een hele goede baan hebben, dacht ik. Dat zag ik natuurlijk verkeerd.