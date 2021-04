Schiphol blijft hotspot voor Boeing 747

Ⓒ DIJKSTRA BV

Schiphol - Het onderhoud van Boeing 747 blijft in Nederland. Er zijn nog 300 ’Queens of skies’ wereldwijd in operatie, maar het onderhoud dreigt uit Nederland te verdwijnen omdat luchtvaartmaatschappij KLM de laatste passagierstoestellen onlangs naar de woestijn stuurde. Daarmee stopt ook de onderhoudsdivisie er deels mee. In dat gat willen ondernemers Ton van Deursen van JetSupport en Ron van der Meulen van Necamco springen.