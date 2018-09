Onzekerheid Syrië drukt Damrak

De AEX-index eindigde 0,3% lager op 369,78 punten. De Midkap-index daalde 0,2% naar 553,11 punten.

Elders in Europa hield Parijs de schade beperkt tot een verlies van 0,2%. Frankfurt won zelfs 0,1%.

De onzekerheid over Syrië hield de gemoederen bezig. Vrijdag joeg Poetin de beurs nog schrik aan met zijn opmerking dat Rusland het land na een militaire interventie zal helpen. Voorts wist de Amerikaanse president Obama tijdens de G20-top weinig steun te verwerven voor zijn aanvalsplannen. Binnenkort zal de Amerikaanse Senaat zich waarschijnlijk buigen over toestemming voor een militaire actie tegen het regime in Syrië. Volgens Maarten Geerdink, fondsmanager bij Petercam, speelde de spanning rond Syrië vooral de risicovollere beleggingscategorieën parten. "Je ziet onder meer winstnemingen rond sectoren die het eerder deze maand goed hebben gedaan, zoals olie en pharma."

Beleggers zijn verder in de ban van de vraag wanneer en met hoeveel de Amerkaanse centrale Bank (Fed) de omvangrijke stimuleringsmaatregelen gaat afbouwen. Afgelopen vrijdag wakkerde een tegenvallend Amerikaans banenrapport de hoop aan dat de Fed voorlopig nog niet zal tornen aan het steunbeleid. Geerdink gaat er toch van uit dat de Fed deze maand een begin zal maken met de terugtrekking. "Voor de eigen geloofwaardigheid is het van belang dat de Fed de daad bij het woord voegt door symbolisch met een klein bedrag het inkoopprogramma te verminderen." Wall Street stond bij het slot van Europa op ruime plussen.

Aan het begin van de handel was het sentiment nog licht positief gesteund dankzij een opwaartse herziening van de economische groei in Japan in het tweede kwartaal en sterke Chinese exportcijfers. De fondsbeheerder van Petercam wijst er op dat aandelen van opkomende markten op basis van waarderingen aantrekkelijk zijn. "Als een heel negatief scenario voor China uitblijft, kun je in deze categorie nog veel waarde vinden."

Vanuit Europa kwam negatief nieuws over de Nederlandse industrie, maar daar stond een verhoging van de economische groeiprognose in Frankrijk tegenover. De internationale organisatie OESO rapporteerde dat het economisch herstel in de eurozone steeds meer aan kracht wint. "Voorzichtigheid over Europa blijft geboden, zolang er nog geen ultiem bewijs is dat het herstel doorzet", stelt Geerdink.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen liet Heineken 1,7% liggen op €50,91 na een adviesverlaging naar 'underperform' door Credit Swiss. Air France KLM eindigde onderaan en verloor 1,8% op €6,05.

De aankondiging van Ahold om de prijzen bij 1000 producten in vestigingen van dochterbedrijf Albert Heijn zorgde voor verkoopdruk. Het aandeel werd 0,7% minder waard op €12,44.

De zwaarwegende fondsen RD Shell en Unilever trokken met minnen van 1,2% en 1,3% op €24,38 respectievelijk €28,30 de index mee omlaag.

Technisch dienstverlener Imtech zette het herstel van vorige week voort en won nog eens 3,5% op €2,06.

Philips ging 2% vooruit naar €25,08 dankzij een adviesverhoging van 'verkopen' naar 'kopen' door Citigroup.

De stijging van 0,6% op €6,93 bracht TNT Express naar het hoogste niveau sinds januari, toen het terugtrekken van het bod door UPS een koersval inluidde.

PostNL en SBM Offshore klommen 0,9% respectievelijk 0,3% naar €2,80 en €15,36. De postbezorger en maritiem dienstverlener prijken op de vanochtend gepresenteerde favorietenlijst van ING.

KPN sloot 1% hoger op 2,19 na het nieuws dat financieel directeur Eric Hageman zijn functie per direct neer legt. Volgens een analist van zakenbank Kepler heeft het plotselinge vertrek van de CFO ook weinig invloed op het aandeel gelet op de mogelijke overname van het Nederlandse telecombedrijf door miljardair Carlos Slim. Voorts heeft de Vereniging van Effectenbezitters het bestuur opgeroepen eindelijk met een inhoudelijke reactie te komen op het voorgenomen bod van América Móvil.

Reed Elsevier kreeg er 0,7% bij op €14,30, na een adviesverhoging naar 'kopen' door Citigroup. De Amerikaanse bank denkt dat het mediabedrijf goed gepositioneerd is om te profiteren van economisch herstel en ziet mogelijkheden voor de inkoop van aandelen of overnames.

Bij de middelgrote fondsen dook vastgoedfonds Vastned Retail 1% in het rood. TKH leverde met een verlies van 2,8% het meest in ondanks een herhaald koopadvies van Rabobank.

BAM zakte 0,9%. Vorige week had de bouwer nog een aardig herstel ingezet na de val die volgde op de presentatie van zwakke halfjaarcijfers. Ziggo was eveneens in mineur met een verlies van 1,3%. Daarmee werd de recente opmars van de kabelmaatschappij gestuit.

TomTom daarentegen won 2,4%, dankzij het binnenhalen van een contract bij autofabirkant Ford.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis steeg 1,4% op het binnenhalen van een opdracht in Frankriijk. Heijmans pluste 1,6%.

Softwarebedrijf Unit4, eveneens een favoriet van ING, dikte 0,7% aan.

Het op de lokale markt genoteerde Vivenda steeg ruim 9%, dankzij de presentatie van gunstige resultaten bij het over te nemen recyclebedrijf Inverko.

