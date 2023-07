Aanklacht tegen eigenaar Ray-Ban: ’Prijzen tot wel 1000% opgedreven’

SAN FRANCISCO (ANP) - EssilorLuxottica, de eigenaar van brillenmerken Ray-Ban en Oakley en het grootste brillenconcern van de wereld, wordt ervan beticht de prijzen van zijn brillen tot wel 1000 procent te hebben opgedreven. Dat staat in een aanklacht die door consumenten is ingediend bij de federale rechtbank in San Francisco.

EssilorLuxottica is de „aanstichter en primaire uitvoerder" van de prijsafspraken op de Amerikaanse markt, is te lezen in de aanklacht. Verder wordt beweerd dat een dochteronderneming van het bedrijf, EyeMed, overeenkomsten heeft gesloten met aanbieders van oogzorg. Die zouden de concurrentie beperken, waardoor „miljoenen consumenten" werden aangezet om de „te dure brillen van het conglomeraat" te kopen. De consumenten noemen in hun aanklacht ook nog zo'n twintig andere fabrikanten van merkbrillen. De bedrijven zouden onderling hebben afgesproken de voorwaarden van hun gemaakte afspraken niet openbaar te maken, stellen zij verder. De zaak moet een collectieve rechtszaak worden: ook anderen die zich gedupeerd voelen door de bedrijven kunnen zich dan nog aansluiten.