Kantoorpersoneel bij Amazon werkt tot begin oktober thuis

Amazon kwam eerder nog flink onder vuur te liggen bij vakbonden vanwege de beperkte bescherminsgmaatrelen voor zijn personeel dat in de warenhuizen werkt.

In Frankrijk ligt het Amerikaanse bedrijf in de clinch met de rechtbank die eveneens heeft aangegeven dat Amazon meer moet doen om zijn personeel te beschermen.

Bij Amazon is het in de voorbije weken alle hens aan dek doordat steeds mee cosnsumenten online producten bestellen vanwege de berperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.