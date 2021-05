Afschaffen overdrachtsbelasting starters stuwt hypotheekmarkt

Volgens IG&H hebben veel starters de aankoop van hun woning eind vorig jaar uitgesteld vanwege het gesleutel aan de overdrachtsbelasting. Dit zou terug te zien zijn in de daling van het aantal starters in het vierde kwartaal van 2020 en de sterke stijging die daar in het eerste kwartaal van dit jaar op volgt.

Afgelopen kwartaal groeide de totale hypotheekomzet naar 40 miljard euro. Dat komt neer op een groei van ruim 36 procent ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Vergeleken met een kwartaal eerder bedroeg de groei bijna 4 procent. Het totaal aantal verstrekte hypotheken zat op jaarbasis met dik 27 procent in de lift tot 129.000. Maar het aantal hypotheken onder starters is wel met 64 procent gestegen. Hiermee kwamen zij uit op 30.000 hypotheken en een hypotheekomzet van ruim 10 miljard euro.

Of starters echt geholpen zijn met het afschaffen van de overdrachtsbelasting valt nog te bezien. Er klinkt de laatste tijd ook veel kritiek op de overheidsmaatregel. De ingreep werkt juist averechts, zeggen veel kenners. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zorgt het er alleen maar voor dat mensen met meer geld tegen elkaar opbieden, met als gevolg dat de huizenprijzen verder oplopen. Op de woningmarkt is het al langere tijd heel moeilijk om nog een huis te bemachtigen. Het aanbod aan te koop staande huizen is flink geslonken, vandaar dat er naar elk huis dat op de markt komt meteen veel vraag is.