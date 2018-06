Kardandochter verkoopt belang energieproject

Tahal verkoopt bij de transactie de helft van zijn belang van 81 procent in Tahal Water Energy, dat in 2009 werd opgericht om een waterkrachtcentrale in Israël te bouwen en exploiteren, aan Hutchison Water. Hutchison en Tahal bezitten daardoor nu allebei 40,5 procent van Tahal Water Energy.

Met de verkoop is een bedrag van ongeveer 6 miljoen euro gemoeid. Dat bedrag zal Tahal gebruiken om een deel van een aandeelhouderslening af te lossen.