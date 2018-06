Chinese inflatie blijft gematigd

Daarmee steeg het gemiddelde prijspeil vorige maand ongeveer even sterk als in juli. In die maand kwam de inflatie uit op 2,6 procent. De Chinese regering mikt voor heel 2013 op een gemiddelde inflatie van 3,5 procent.

De gematigde inflatie geeft China meer ruimte de economie te stimuleren, als dat noodzakelijk wordt geacht.Premier Li Keqian gaf maandag in een ingezonden artikel in de Britse krant Financial Times nogmaals aan voor dit jaar uit te gaan van een economische groei van ongeveer 7,5 procent.

Dit weekend werd al gemeld dat de export van China in augustus met ruim 7 procent is gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Die cijfers wijzen erop dat de groei van 's werelds op een na grootste economie weer iets aantrekt.