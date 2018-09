Daimler werkt aan zelfrijdende auto

Volgens Weber is het nog niet te zeggen wanneer bestuurders echt passagiers zullen worden in hun eigen auto's. Het geautomatiseerd rijden zal in etappes worden ingevoerd, zei hij. Vooralsnog moeten autoproducenten in de EU ook nog voorbij de juridische obstakels manoeuvreren, omdat Europese wetten voorschrijven dat een bestuur altijd zelf achter het stuur moet zitten.

Daimler is niet de eerste automaker die het droombeeld van een zelfrijdende auto zegt snel te willen realiseren. Eerder zei onder meer Nissan al dat het nog dit decennium met een auto komt die zelfstandig het verkeer aan kan.