Pokerspel om Tata Steel UK is kans voor IJmuiden

De Tata-vestiging bij Port Talbot, in Wales, is inzet van een Indiaas-Brits pokerspel. Ⓒ ANP/HH

IJmuiden - Het hoogoplopende conflict tussen Tata Steel en de Britse overheid overheid over een kapitaalinjectie voor de laatste, verlieslatende Britse hoogoven, kan in IJmuiden ontspannen worden gevolgd. Misschien kunnen de haviken die azen op meer zelfstandigheid, er zelfs een slaatje uit slaan. „Dit is een goed argument tegen verdere integratie.”