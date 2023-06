Beursblog: Damrak koerst af op verlies; Besi hekkensluiter in AEX

Amsterdam - De teneur op het Damrak is licht negatief. Hoewel een iets hogere opening verwacht werd, staan de graadmeters in Amsterdam in het rood. De AEX staat op een verlies van 0,2% en koerst tijdens de lunch op iets onder de 761 punten af. Besi is hierbij de grote verliezer. Ook in de rest van Europa lijken de beleggers wat in mineur.