Beursblog: Damrak opent licht in mineur; Besi grootste verliezer

Door Gert van Harskamp

Amsterdam - De Amsterdamse beurs is woensdag licht in de min gestart. Ondanks dat de futures wezen op een kleine plus na de gong, staat de AEX 0,2% lager nadat het de Amsterdamse hoofdindex dinsdag ook al 0,2% moest prijsgeven. Besi is de rode lantaarndrager. Ook de Midkap opent in het rood.