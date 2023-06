Beursblog: malaise Besi en zwakte DSM zetten AEX nipt lager

Door Mark Garrelt

Amsterdam - Na een kleine plus in de late middaghandel gaat de AEX uiteindelijk nipt lager over de streep. Vooral de malaise bij chipfonds Besi draagt daar sterk aan bij DSM is eveneens uit de gratie. Aegon vervolgt de weg omhoog.