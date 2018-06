'Apple nadert grote deal in China'

Apple onderhandelt al jaren met China Mobile. Dat bedrijf is met 700 miljoen klanten zeven keer groter dan de marktleider in de Verenigde Staten, Verizon Wireless. China is na Europa en de VS al de belangrijkste markt voor Apple. Door de toegenomen concurrentie van bijvoorbeeld Samsung namen de verkopen van het bedrijf in China vorig kwartaal echter wel met 14 procent af ten opzichte van het voorgaande jaar.

Apple heeft een marktaandeel van ongeveer 5 procent in China. Samsung is marktleider, met 18 procent van de markt.