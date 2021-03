Dow stijgt 100 punten, cruise- en luchtvaartfondsen winnen

Financieel

Rabo zet deur open voor snelle lening aan verkopers bol.com

Ondernemers die verkopen via bol.com kunnen mogelijk voor een snelle lening terecht bij Rabobank. De financiële instelling is een samenwerking aangegaan met de webwinkel waardoor aangesloten bedrijven er binnen een kwartier achter kunnen komen of ze voor een lening in aanmerking komen en hoeveel gel...