Miljardendeal American Tower

American Tower krijgt door de aankoop in totaal zo'n 14.500 masten in de VS en andere landen bij. In augustus kocht de onderneming al een mastenbedrijf in Brazilië en Mexico, waardoor er ook al 4500 masten werden toegevoegd.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik