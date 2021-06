Zuid-Afrikaanse broers kapen voor €3 miljard aan bitcoins

De eigenaren van het twee jaar oude cryptohandelsplatform Africrypt, net 18 en 21 jaar oud, zijn volgens betrokkenen al dagen spoorloos.

Beleggers in het bedrijf uit Johannesburg voelden in april op het hoogtepunt van de bitcoinrage met een waarde van $63.000 per stuk nattigheid. Ameer Cajee meldde per email dat hij en zijn broer en het bedrijf in april de dupe waren geworden van een hack door criminelen.

Hij drukte volgens Bloomberg beleggers, die advocaten hadden ingeschakeld, op het hart niet naar de autoriteiten te gaan. Dat zou het terugvinden van de munten alleen maar belemmeren.

Kort erna was de site volledig offline en van de €3 miljard aan cryptomunten bleek helemaal geen spoor meer te vinden. Beide broers namen sindsdien hun telefoons niet op.

Direct is er een zoekactie opgetuigd. Alle platforms zijn door het advocatenkantoor Hanekom namens beleggers gewaarschuwd de bitcoins niet te verhandelen.

Volgens Bloomberg gebruiken de broers waarschijnlijk zogeheten ’mixers’, software die de herkomst van cryptomunten probeert te verhullen, zodat een justitiële zoekactie maanden in beslag kan nemen.

De 21-jarige Raees gold als wonderkind. Hij meldde investeerders dat hij als 8-jarige al begonnen was met het ’minen’ of delven, van cryptomunten zoals ethereum. Hij zou al vroeg met eigen software zijn eigen handelsalgoritime hebben gemaakt en het grootste bedrijf in kunstmatige intelligentie hebben opgetuigd.

Miljoenen weg

De twaalf jaar oude blockchain, het digitale grootboek waarop alle bitcoins als een ketting achter elkaar worden vastgelegd, is tot nu toe niet gehackt. Maar bij handelsplatforms, waar de transacties plaatsvinden, verdwenen tot nu toe voor honderden miljoenen aan cryptomunten, meestal dankzij slechte beveiligingssoftware.

In 2018 werd de Japanse beurs Coincheck slachtoffer van een aanval, waar 523 miljoen cryptomunten NEM werden gestolen met een totale waarde van $535 miljoen. Die overtrof de grootste hack van dat moment, bij Mt.Gox waar in 2014 voor $450 miljoen aan cryptomunten verdwenen.

In Nederland waarschuwen toezichthouders AFM en DNB consumenten doorlopend dat zij al hun geld kunnen kwijtraken met een belegging in cryptomunten, die in de ogen van DNB veelvuldig worden gebruikt voor criminele activiteiten. Directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau waarschuwde onlangs ook en stelde een totaalverbod van cryptomunten voor.