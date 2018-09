In deze beurs kop erbij houden

Het was het IMF dat gelijk opsprong om te waarschuwen voor de groeivertraging in de opkomende markten die zich zou kunnen voordoen als de kapitaalstromen weer richting het Westen zouden gaan. En hoewel velen vooral de nadruk willen leggen op de kracht en het potentieel van opkomende markten, is er daar wel degelijks iets negatiefs aan de hand. Brazilië Wat te denken van de berichtgeving uit Brazilië. De centrale bank van het Zuid-Amerikaanse land verhoogde voor de vierde keer in korte tijd de rente naar nu 9% teneinde de verdere druk op de inflatie in te dammen. Deze inflatie wordt verder aangewakkerd doordat kapitaal het land uitstroomt en de Braziliaanse valuta, de real, hierdoor verzwakt. Voor Brazilië is dat een groot probleem omdat het land ook al een tekort op de lopende rekening heeft. De relatief omvangrijke invoer wordt door de zwakke real alleen maar duurder. Het kan haast niet anders of deze ontwikkeling trekt een zware wissel op de Braziliaanse economie. Brazilië staat niet alleen. India wordt ook zwaar geraakt door de kapitaaluitstroom. Minder groei in opkomende markten kan wellicht enigszins gecompenseerd worden door een verder herstel van de Amerikaanse economie en wellicht een opleving in Europa. Echter, niet vergeten mag worden dat de groei van het Westen voor een belangrijk deel gebaseerd is op de expansie van de emerging markets. Overige 'negatieve' zaken En of bovenbeschreven problematiek al niet genoeg is, worden beleggers bekogeld met nog een groot scala aan factoren die allemaal negatief uitgelegd zouden kunnen worden. Wat te denken van de onrust rondom Syrië, de Amerikaanse Fed die vaag blijft wanneer de 'tapering' aanvangt en de stijgende rente die daar mede het gevolg van is. Verder worden beleggers geconfronteerd met nogal wat onzekerheid rondom het Amerikaanse schuldenplafond, de opvolger van Fed-baas Ben Bernanke en de verkiezingen in de motor van Europa, Duitsland. Voorts waren de tweedekwartaalcijfers over het algemeen niet super sterk, ook al mede veroorzaakt door de vertraging in opkomende economieën. Wat het Fed-beleid betreft lijkt de aandelenmarkt een draai van 360 graden gemaakt te hebben. Eerst werd de tapering als negatief ervaren, omdat beleggers vreesden dat Bernanke te vroeg op de rem zou gaan staan. Nu is het beeld meer dat de Fed pas in actie komt als de economie dat kan dragen. Dat neemt niet weg dat de tapering vroeg of laat zal starten en de Amerikaanse economie meer en meer op eigen kracht verder zal moeten. Nog immuun Aandelenmarkten reageren wel schoksgewijs in negatieve zin op bepaalde ontwikkelingen, maar herstellen toch ook weer snel. Voor beleggers brengt dit het gevaar mee dat er een soort gewenningsproces optreedt en de risico's niet meer als zodanig herkend worden. "Ik blijf zitten want de markt herstelt wel weer", is de algehele gedachte. Iedereen zit daardoor met samengeknepen billen in de markt. Psychologisch gezien is dat een gevaarlijke situatie. Het is het verhaal van het glas is half vol of half leeg. Keert het vertrouwen dan kan de beurs zomaar 10% onderuit. Aan de andere kant is er nog altijd een gebrek aan goede beleggingsalternatieven, waardoor het niet onaannemelijk is dat de aandelenmarkten verder omhoog gaan. Bubbelvorming is dan snel aan de orde.

