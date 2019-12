OPEC+: olieproductie omlaag met 500.000 vaten per dag

Volgens kenners zal de vermindering de olieprijzen amper in beweging zetten. Die is namelijk niet meer dan een formalisering van de huidige situatie. Volgens de huidige afspraken moet OPEC+ 1,2 miljoen vaten per dag minder produceren. In oktober was de productiebeperking van de aangesloten landen al 1,7 miljoen vaten per dag, 500.000 vaten per dag meer dan was afgesproken.

Belangrijk punt van de vergadering was dan ook hoe de productiebeperking wordt verdeeld. Saudi-Arabië nam eerder het grootste deel van de vermindering voor zijn rekening en wilde een eerlijker verdeling. Met name een lagere productie voor Irak bleek een heikel punt.

De nieuwe afspraak geldt vooralsnog alleen voor het eerste kwartaal van volgend jaar. In maart komen de olieproducerende landen weer bij elkaar om te kijken hoe het verder moet.