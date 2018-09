Persconferentie ECB-voorzitter Draghi

VIDEO SAMENVATTING De Europese Centrale Bank heeft zijn belangrijkste tarief onveranderd gehouden, zoals al in de markt was in de verwacht. Ook de depositorente blijf ongewijzigd op 0%. Banken hoeven dus nog niet tegen een negatieve rente geld te stappen bij de centrale bank. Zie hier een terubgblik op de rentetoelichting van vandaag.