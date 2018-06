Moody's positiever over vooruitzichten ASML

,,De positieve beoordeling is ingegeven door ASML's voorzichtige financiële beleid, de liquide balans en de voortgang die het bedrijf de afgelopen jaren heeft geboekt bij het versterken van de leidende positie in de markt voor lithografieapparatuur voor de halfgeleidersector'', aldus Moody's.

Ook weerspiegelt de nieuwe beoordeling de strategische initiatieven van ASML om zijn positie in de komende 12 tot 18 maanden verder te versterken. Moody's wijst hierbij op de overname van Cymer en het aantrekken van investeerders als Intel, Samsung en TSMC. Die drie, de grootste klanten van ASML, steken in ruil voor aandelenbelangen in totaal 1,38 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling (R&D).