Ondernemer begint buitenschoolse opvang voor leerlingen speciaal onderwijs

Door Sophie Zimmerman

AMSTERDAM - Voor kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan is het zeer moeilijk om buitenschoolse opvang te vinden. Anders dan reguliere basisscholen zijn scholen in het speciaal onderwijs niet verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. En daardoor is het er nauwelijks. Zorgondernemer Anne-Sophie Schürmann noemt het ’belachelijk’ dat een groep kwetsbare kinderen tussen wal en schip valt.