’Miljoenen’ gevonden in witwaszaak waarin ook Jumbo-baas verdachte is

Twee weken geleden deed justitie bij woningen en panden in Drenthe, Groningen en Noord-Brabant invallen. Volgens bronnen zou hierbij voor miljoenen aan contanten zijn aangetroffen. De woordvoerder wil niet zeggen bij welke van de hoofdverdachten het vele geld is gevonden. De advocaat van Frits van Eerd reageerde niet op de vraag of de miljoenen bij zijn cliënt zijn aangetroffen.

Gisteren werd bekend dat deze 58-jarige hoofdverdachte zestig dagen langer blijft vastzitten. De man uit Aa en Hunze zit in beperkingen en mag dus alleen met zijn advocaat contact hebben.

De zaak draait om het witwassen van geld en goederen via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. In totaal zijn er negen verdachten.

Van Eerd is op vrije voeten, maar hij trad zich vorige week vrijdag wel tijdelijk terug als topman van Jumbo. De overige directieleden nemen zijn taken voorlopig waar, maar zijn naar verluidt op zoek naar versterking.