LinkedIn verkoopt voor $1 miljard nieuwe aandelen

LinkedIn ging in mei 2011 naar de beurs, waarmee het bedrijf $350 miljoen ophaalde. Zes maanden later kondigde de sociale netwerksite een tweede ronde aandelenuitgifte aan, die slechts $88 miljoen in plaats van de gehoopte $100 miljoen opleverde. Nu kondigt het bedrijf dus opnieuw zo'n `secondary offering`aan, waarmee $1 miljard uit de markt gehaald moet worden. Dat blijkt uit documenten die de sociale netwerksite bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft gedeponeerd.

Mobiel

LinkedIn noemt zichzelf "het grootste professionele netwerk van internet", met 238 miljoen leden in meer dan 200 landen. In het tweede kwartaal overtrof de netwerksite zijn eigen omzet- en winstverwachtingen. De omzet groeide naar $363,7 miljoen, waar netto $3,7 miljoen winst van over bleef. De groei kwam vooral uit de mobiele versie van het netwerk, inclusief bijbehorende advertenties en betaalmogelijkheden, die voor beleggers de grote cashcow moet worden.

De totale beurswaarde van LinkedIn groeide van $4,3 miljard bij de beursgang naar de huidige $32 miljard.

De koers van LinkedIn sinds de beursgang