Zilver hervat opmars tegenover goud

Zilver blijft een van de sterkste performers dankzij de hogere groeiverwachtingen en de energiesector blijft positief in afwachting van nadere ontwikkelingen in Libië en Syrië.

Dreiging aanval Syrië neemt af

Nu de onmiddellijke dreiging van een Westerse aanval in Syrië is verminderd, zien we dat de risicopremies in goud en olie sinds vorige week iets zijn verkleind. Maar op een incidentele dip op maandag na houden beide grondstoffen een deel van de eerder opgebouwde winst vast. Bovendien is het gevaar van een escalatie nog niet verdwenen en daar blijft de aandacht dus op gericht. Vrijdag komen er nog enkele cijfers uit Amerika. Het werkgelegenheidsrapport is het laatste belangrijke economische rapport vóór de bijeenkomst van het Federal Open Market Committee op 18 september. Dan wordt algemeen de aankondiging verwacht van een afbouw van het steunprogramma.

De oliemarkten ondervinden nog altijd steun van het wegvallen van meer dan een miljoen vaten olie per dag vanuit Libië, samen met spanningen rondom Syrië. Als gevolg daarvan hebben we een sterke stijging gezien in de netto long posities, vooral in Brent olie, wat de markt in toenemende mate gevoelig maakt voor verkoopdruk als de huidige spanningen zouden afnemen.

Opklaringen

Terwijl een verdere opmars van goud is gekeerd door een lichte afname van de spanningen in Syrië, heeft zilver zijn outperformance ten opzichte van goud hervat. Ten opzichte van goud staat zilver nu op het relatief hoogste peil sinds april. De verbeterde economische cijfers uit China hebben industriële metalen een duw in de rug gegeven. Maar er zijn tekenen van toenemende voorraden koper. Die kunnen verdere stijgingen binnen deze sector tegenhouden en dat zou ook een einde kunnen maken aan de betere performance van zilver ten opzichte van goud. Let bij goud op de steun van 1.372, gevolgd door 1.350, en op de weerstand van 1.434 gevolgd door 1.450.

De enige sector die niet in de lift zit is die van de soft commodities, waar de prijzen van suiker en koffie nog steeds op een meerjarig laagtepunt staan. Regen in het westen van Afrika heeft de sterke steun van de afgelopen maanden voor cacao weggevaagd.

Ole Hansen is grondstofstrateeg bij Saxo Bank. Hij is specialist op het gebied van grondstoffen: energie, (edel)metalen en landbouwproducten.