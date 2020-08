Beleggers kruipen uit hun schulp

De AEX herstelde gaandeweg de ochtendhandel van het openingsverlies. Beleggers leken zich niet al te veel zorgen te maken over een mogelijk tweede virusgolf en de politieke impasse in de VS over het nieuwe steunpakket. IMCD belandde na zijn cijferpublicatie onderaan, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield iets van de stevige verliezen van de afgelopen dagen goedmaakte.