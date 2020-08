Bevreesde belegger duwt AEX onder 560 punten

De hoofdindex sloot 0,6% lager op 559,44 punten, na rond kwart over negen tot 558,7 punten te zijn teruggevallen. De AMX verloor 0,9% tot 802,88 punten.

De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 0,9%, 0,4% en 0,8%.

Op Wall Street ging de S&P500-index snel naar een intraday-record sinds de crash op 23 maart en won 0,2%. De Dow verloor 0,1%, de Nasdaq hield een plus van 0,4%.

De Amerikaanse Republikeinen en Democraten hebben nog altijd geen akkoord bereikt over een nieuw steunpakket. Beleggers lijken er echter vanuit te gaan dat er op korte termijn alsnog een akkoord komt.

Ook het reële risico op een tweede virusgolf vanwege het hoge aantal nieuwe besmettingen baart kennelijk weinig zorgen, in de verwachting dat het niet meer tot landelijke lockdowns komt.

,,De omslag in de beurshandel in de middag kwam vooral doordat grote beleggers het steeds moeilijker vinden om de recente rally’s in aandelen te kunnen blijven onderbouwen”, zegt macro-strateeg Teeuwe Mevissen van Rabobank. De Amerikaanse huizencijfers waren namelijk boven verwachting goed. ,,Er sluipt in de markt toch dat de koersen wel erg ver zijn opgelopen. Terwijl de spanningen tussen de VS en China - bijvoorbeeld rond Huawei - niet minder zijn geworden.” Technologieaandelen, die sterk in waarde zijn gestegen, zouden de dupe kunnen worden.

„Het marktsentiment is nog rustig; beleggers hebben de meeste kwartaalresultaten verwerkt en zijn positief”, zegt handelaar Cees Smit van Today’s Broker over het Damrak. „Ze heroriënteren zich op enkele sectoren die eerder fors verloren, zoals luchtvaart, vastgoed, grondstoffen.”

De prijzen van veel gebruikte grondstoffen liepen ondertussen op. „Maar deze inflatie zal voor de centrale banken onvoldoende om van hun pad van whatever it takes af te wijken”, aldus Smit, verwijzend naar hun doelstelling om de kerninflatie te laten stijgen.

Technisch analist Royce Tostrams verwacht, bij een al ruim 2,5 maanden zijwaarts bewegende AEX tussen een steunpositie van 528,68 punten en een ’weerstand’ bij 589,40 van 3 februari, dat kortetermijnspeculanten rond 528-530 punten kunnen gaan ’inslaan’.

De euro steeg 0,4% tot $1,19046. De olieprijs zakte een fractie weg bij $45,36 per vat.

Tik voor Galapagos

In de hoofdindex zag winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield in de AEX de 1,5% koerswinst verdampen tot 5% verlies. In de afgelopen twee beursdagen had de winkelvastgoedinvesteerder ruim 11% ingeleverd, door de vrees voor een aandelenemissie. Smit van Today’s Broker: „Beleggers zitten er duidelijk op het vinkentouw, over hoe Unibail dit in deze markt kan aanpakken.”

Biotechbedrijf Galapagos werd 2,9% goedkoper. Financiële waarden ING en Aegon gingen respectievelijk 1,6% en 2,1% zuidwaarts.

Techinvesteerder Prosus verloor AEX 0,9%, na door de Amerikaanse zakenbank Jefferies van de kooplijst te zijn gehaald.

IMCD zag het verlies teruglopen tot -0,8% na hogere omzet- en winstcijfers over het eerste halfjaar. Vanwege de onzekerheid over de duur van de coronacrisis en de impact ervan op de wereldeconomie onthoudt de chemicaliëndistributeur zich van een prognose. Degroof Petercam greep het kwartaalbericht aan om het advies naar houden terug te schroeven. ING prees IMCD’s resultaten; de bank hield rekening met een daling van de resultaten.

Royal Dutch Shell ging van winst naar 0,9% verlies. Smit: „De beleggershanden gaan nog lang niet vol op elkaar voor Shell; technisch gezien ligt het aandeel erg slecht. Na de ingreep in het dividend moet het vertrouwen terugkomen.”

Just Eat Takeaway (+0,5%), KPN (+0,3%) en DSM (+0,2%) boekten kleine winsten.

Flow Traders nog wel gewild

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties liet in de AMX 1,9% liggen en verloor het meest.

Air France KLM daalde 0,8% na een adviesverlaging tot houden door de Amerikaanse bank Bernstein.

Gecorrigeerd voor de dividenduitkering van €4,55 klom bij de middelgrote fondsen handelshuis Flow Traders 3,4%.

Pharming leverde beleggers aan de winstkant nog 0,5% op, net als oliebedrijf SBM Offshore.

Smallcap Kendrion steeg nog 1,3%, doordat zijn kwartaalcijfers minder slechter waren dan gevreesd. De producent van elektromagnetische componenten leed sterk onder de malaise in de auto-industrie, maar kosteningrepen voorkwamen een verlies.

Van Lanschot Kempen zakte bij de slotbel 2,8% op het voornemen Van Hof Hoorneman Bankiers over te nemen.

Beursbedrijf Euronext (+0,5%) stond in de belangstelling. De Italiaanse bank Intesa Sanpaolo neemt waarschijnlijk een belang in Euronext bij de mogelijke overname van Borsa Italiana, het bedrijf achter de Italiaanse effectenbeurs, volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg. De Italiaanse overheid probeert naar verluidt samen met Euronext om Borsa Italiana over te nemen.

Het Italiaanse beursbedrijf is nu nog in handen van London Stock Exchange (LSE), het bedrijf achter de beurs in Londen. Die beursuitbater moet echter onderdelen afstoten om goedkeuring te krijgen van de Europese Commissie voor de overname van dataleverancier Refinitiv.