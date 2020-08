Politieke impasse VS drukt op AEX

De AEX schommelde in het eerste handelsuur op een klein verlies. Beleggers waren terughoudend vanwege de politieke impasse in Washington over het nieuwe steunpakket en de spanningen tussen de VS en China. Vooral Galapagos en Aegon hadden het zwaar, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield iets van de stevige verliezen van de afgelopen dagen goedmaakte.