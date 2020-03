Duitse fabrieksorders herstellen zich

Wiesbaden - De fabrieksorders in Duitsland hebben zich in januari sterk hersteld na een onverwachtse daling in december. Volgens cijfers van het Duitse federale statistiekbureau stegen de orders in de eerste maand van dit jaar met 5,5 procent op maandbasis. Economen hadden in doorsnee op een stijging met 1,3 procent gerekend.