ECB stelt doelstelling voor inflatie bij naar 2%

Woensdag hebben de ECB-leden daar al een akkoord over bereikt. De huidige doelstelling van de ECB bedraagt nu ’minder dan, maar dichtbij 2% op de middellange termijn’.

Daarnaast gaf de ECB aan om met een klimaatplan te gaan komen. De ECB liet verder weten om bij de vaststelling van de inflatie ook de huizenprijzen mee te gaan nemen.

Om half drie gaat ECB-voorzitter Cristine Lagarde een toelichting geven op de nieuwe strategie. Het onder de loep nemen van het eigen monetaire beleid werd in januari 2020 gelanceerd. Het was de eerste keer sinds 2003. Lagarde had net nadat zij het stokje overnam van Draghi eind 2019 kenbaar gemaakt dat deze stap hoog op haar agenda stond.

Tijdens de uitbraak van de coronacrisis maart vorig jaar heeft de ECB fors ingegrepen. Zo werd onder meer een omvangrijk steunpakket opgetuigd met het opkopen van obligaties om de economie in de eurozone te ondersteunen. Het belangrijkste rentetarief staat al geruime tijd op 0%.