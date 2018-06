‘Amsterdamse beurs opent vlak’

,,De beurzen hebben gisteren bijna het volledige verlies van de recente correctie weer goedgemaakt. Er zijn echter nog veel hobbels op de weg. Vandaag is het vooral wachten op de opening van de Amerikaanse beurzen, die maandag gesloten waren, en de bekendmaking van de Amerikaanse inkoopmanagersindex van de industrie”, aldus handelaar Rob Koenders van Harmony Vermogensbeheer.

In Helsinki staat Nokia in de schijnwerpers. Softwaregigant Microsoft neemt de Finse mobieltjesmaker grotendeels over. De voorgenomen deal heeft een totale waarde van 5,44 miljard euro. Als de aandeelhouders van Nokia en de mededingingsautoriteiten de overname goedkeuren, zal die begin 2014 een feit zijn. Er werd al langere tijd gespeculeerd over een overname.

Nikkei

In Amsterdam zullen Unibail-Rodamco en Corio mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Deutsche Bank verlaagde de beleggingsadviezen voor beide vastgoedbedrijven.

Op de beurzen in het Verre Oosten werden dinsdag winsten geboekt in navolging van de positieve stemming in Europa. De Nikkei in Tokio was een uitschieter en sloot 3 procent hoger. Een verzwakking van de Japanse yen zorgde voor stevige winsten onder de Japanse exportbedrijven.

Industriecijfers

De Europese aandelenbeurzen sloten maandag met flinke winsten. Meevallende industriecijfers uit China en de eurozone zorgden voor een positieve stemming bij beleggers. De handel verliep redelijk rustig doordat Wall Street dicht was vanwege Labor Day.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 1,7 procent hoger op 369,26 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 543,76 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot 1,8 procent omhoog.

De euro was dinsdag voor aanvang van de aandelenhandel 1,3176 dollar waard, tegen 1,3187 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 107,17 dollar per vat. Brentolie werd 0,1 procent duurder, op 114,40 dollar.