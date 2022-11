Fujifilm schrapt 180 banen in Tilburg

Door die ingreep verliezen naar verwachting ongeveer 180 van de 700 Tilburgse werknemers hun baan, heeft de Japanse fabrikant van onder meer fotopapier naar buiten gebracht.

Het is de bedoeling dat de offsetplatenfabriek eind volgend jaar helemaal dichtgaat. De vraag naar deze platen, die erg belangrijk zijn voor bijvoorbeeld het drukken van kranten en tijdschriften, loopt wereldwijd al een tijd terug. Daarbij zijn de prijzen van grondstoffen momenteel erg hoog. Fujifilm vindt het daarom verstandiger de offsetplatenproductie voort te zetten in China en Japan.

„We hebben ons personeel geïnformeerd over de ingrijpende besluiten en de omvang van de reorganisatie”, laat bestuurder Albert van Maren in een verklaring weten. „We doen uiteraard ons uiterste best om zoveel mogelijk medewerkers intern te herplaatsen of te begeleiden van werk naar werk.”

Uitbreiding

Fujifilm blijft wel actief in Tilburg. Eind vorig jaar opende de onderneming nog een nieuwe fabriek voor celkweekmedia op het terrein in de Brabantse plaats. Celkweekmedia worden gebruikt in de biofarmaceutische industrie en dienen als voedingsmiddel voor cellen bij het maken van medicijnen of vaccins. De verwachting is dat deze fabriek in de toekomst verder zal uitbreiden.