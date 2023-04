Gok hedgefondsen tegen big tech pakt verkeerd uit

De vijf grootste Amerikaanse techbedrijven, te weten Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft en Meta, zijn dit jaar 31% ofwel $1,9 biljoen meer waard geworden. Vooral Meta presteert dit jaar ijzersterk, met een verdubbeling van zijn beurskoers. Daarmee is het verlies van vorig jaar overigens nog niet weggewerkt, toen beleggers de moedermaatschappij van Facebook massaal dumpten vanwege zijn zeer teleurstellende winstontwikkeling en twijfels of de tientallen miljarden aan investeringen in metaverse niet grotendeels weggegooid geld zijn.

Ook Microsoft presteert dit jaar met een plus van 28% bovengemiddeld, mede dankzij het succes van zijn cloudactiviteiten en ChatGPT. In de $18 miljard die databedrijf Ortex heeft berekend, zitten eveneens verliezen op shortposities (waarmee op koersdalingen wordt ingezet) in onder meer Tesla en grote chipbedrijven.

Afgezien van de per saldo meevallende operationele gang van zaken bij de grote technologiebedrijven, zijn hun koersstijgingen te danken aan de terugval van de obligatierentes. Zo daalde de 10-jaarsrente in de VS van 3,88% naar 3,42%. In waarderingsmodellen hebben toekomstige winsten een hogere waarde als de rente lager is.

De vele miljarden die onder meer Crispin Odey’s European fund en Hanbury’s Brook Absolute Return fund in de eerste maanden van dit jaar hebben geleden, kunnen de hedgefondsen overigens gemakkelijk dragen. Alleen al omdat het afgelopen jaar goed uitpakte.