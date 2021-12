Hongaarse premier Orban beveelt bevriezing van hypotheekrente

Orban zei in een video op zijn Facebookpagina dat de hypotheekrente vanaf januari zeker zes maanden op het niveau van afgelopen oktober zal worden gehouden. Het is niet de eerste belofte die Orban deed in aanloop naar de Hongaarse parlementsverkiezingen aankomend voorjaar. Eerder maximeerde hij al de brandstofprijzen.

De hypotheekmaatregel is volgens Orban bedoeld om druk op gezinnen te verlichten met het oog op de oplopende inflatie. De driemaands interbancaire Bubro-rente die voor de meeste hypotheken met variabele rente als maatstaf dient, stond in oktober op ongeveer 2 procent. Na een reeks renteverhogingen is deze nu opgelopen tot bijna 4 procent. De centrale bank van Hongarije weigerde commentaar te geven op de gevolgen van Orbans besluit. Na de beslissing van de premier gingen bankaandelen op de Hongaarse beurs hard omlaag.