Nederlandse belegger bijt in Beyond Meat

Beyond Meat ging begin mei tegen $25 naar Wall Street. Hoewel Nederlandse beleggers tegen die prijs geen aandelen konden bemachtigen, deden ze ook bij aankopen van rond de $60 à $70 op de eerste handelsdag uitstekende zaken. Inmiddels staat de koers boven $150.

Bij Binck was Beyond Meat het meest verhandelde Amerikaanse bedrijf in de afgelopen twee maanden. Een woordvoerder van Binck benadrukt wel dat de meeste klanten snel in- en uitstappen. Want tegenover het relatief hoge aantal transacties staat dat het bedrijf qua belegd vermogen Apple en Amazon duidelijk voor moet laten gaan.

De mobiele broker Bux meldt dat Beyond Meat ook bij zijn klanten populair is. Bij Lynx ontbreekt het bedrijf echter in de top 10 van meest verhandelde Amerikaanse aandelen.

Tesla en Uber

Ook Tesla is geliefd bij particuliere beleggers, hoewel de maker van elektrische auto’s een zwaar jaar op de beurs kent. In juni vond wel een aardig koersherstel plaats.

Aanvankelijk waren Binck-klanten enthousiast over Uber, maar dat veranderde snel vanwege de teleurstellende koersontwikkeling na de beursgang anderhalve maand geleden.

Bij alle brokers zitten Apple en Amazon, die tot ’s werelds meest waardevolle bedrijven horen, in de toplijsten.