’Maak haast met innovaties om uitstoot te verminderen’

"Er bestaat vandaag de dag een grote kloof tussen de klimaatdoelstellingen die overheden en bedrijven voor zichzelf hebben gesteld en de huidige stand van betaalbare en betrouwbare energietechnologieën om deze doelstellingen te kunnen realiseren", aldus IEA-directeur Fatih Birol.

Om de emissiedoelen te bereiken, waarbij landen en bedrijven tegen 2050 de uitstoot naar nul hebben gebracht, zijn ze afhankelijk van technologieën die nu nog niet op de markt zijn. Zonder versnelling van de innovatie zullen volgens de in Parijs gevestigde instantie, de doelen niet worden gehaald.

Het IEA wijst in het bijzonder op vervuilende sectoren waar alternatieven om de uitstoot omlaag te brengen nog nauwelijks voorhanden zijn zoals in de scheepvaart en in zware industrieën zoals de staal-, cement- en chemische industrie.

Het innovatieproces om een product van het onderzoekslaboratorium op grote schaal in de markt te zetten, duurt lang en succes is daarbij niet gegarandeerd, waarschuwt het IEA. Als voorbeeld noemt het agentschap de ontwikkeling van zonnepanelen en accu's voorafgaand aan het stadium waarin die zich nu bevinden. "De tijd is nu nog korter", zo klinkt het.

Verder wijst het IEA op de noodzaak om bestaande schone technieken zoals windmolens, elektrische voertuigen en bepaalde toepassingen voor afvang, gebruik en opslag van CO2 blijvend de innoveren. Dit om de kosten omlaag te krijgen en de toepassing ervan te versnellen.

Ongeveer driekwart van de aanstaande reducties van uitstoot van schadelijke stoffen, die nodig zouden zijn om de wereld op een duurzaam pad te brengen, zal volgens het IEA-rapport afkomstig zijn van technologieën die nog niet tot volle wasdom zijn gekomen.