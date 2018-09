KLM: meer omzet via vaste klanten

„We willen 5 tot 10% meer omzet halen bij onze vaste klanten door tegoeden van het vasteklantenprogramma Flying Blue makkelijker en meer flexibel te verzilveren. Alle stoelen in alle klassen in het vliegtuig zijn vanaf vandaag beschikbaar voor reizen vanaf voorjaar , een grote verandering”, zegt Boet Kreiken die bij KLM verantwoordelijk voor ’customer experience’.

Aan het eind van 2016 stond er €200 miljoen op de balans bij KLM aan niet-opgebruikte ’miles’ van klanten.

Maandag presenteerde Air France KLM het nieuwe systeem, waar aan 2 jaar gewerkt is door meer 140 IT-’ers in Frankrijk. „We willen hiermee ook klanten afsnoepen van programma’s van onze concurrenten”, zegt Kreiken. Het vasteklantenprogramma is opgezet in 2005, vlak na het samengaan van Air France en KLM. In totaal doen er 15 miljoen klanten aan mee, dat is ongeveer de helft van het jaarlijkse aantal passagiers van KLM.

De concurrentie in de luchtvaart is moordend, daarom probeert KLM haar klanten steeds vaker direct te bereiken, onder meer meer via social media en via de eigen site. Onlangs startte de luchtvaartmaatschappij met betalen via Whats App. „We willen voorop blijven lopen, ook met gepersonaliseerd klantencontact. De stap met Flying Blue hoort daar ook bij. Ook denken we na met de top of we wellicht blockchain toe kunnen passen”, zegt Kreiken.

Vrijdag kondigde KLM aan dat agenten €22 per ticket meer gaan betalen via het aparte centrale boekingssysteem in plaats van direct bij de luchtvaartmaatschappij zelf. Kreiken wil daar niet al te veel over kwijt. „Het is de oude wereld versus de nieuwe wereld, waar wij direct contact met onze klant hebben. Het is een natuurlijke ontwikkeling die wij volgen.”