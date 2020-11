Luchtvaartwaakhond VS: 737 Max mag weer vliegen

Door de crashes met 737 Max-toestellen in Indonesië en Ethiopië kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Na het tweede ongeluk, in maart 2019, werden vluchten met het toestel wereldwijd verboden. Later bleek dat de crashes waren veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Dat mankement is verholpen met een update van de software.

Opnieuw trainen

De toestemming van de FAA betekent niet dat er al snel weer 737 Max-toestellen zullen vliegen. Luchtvaartmaatschappijen moeten hun software bijwerken en de piloten opnieuw trainen, wat zeker dertig dagen in beslag neemt. Southwest Airlines, dat de meeste exemplaren van het toestel heeft, stelt dat het zelfs maanden kan duren voordat het voldoet aan de FAA-eisen en dat het niet verwacht weer met de 737 Max te gaan vliegen voor het tweede kwartaal van 2021.

Het aan de grond zetten van het toestel heeft Boeing miljarden gekost, de leveringsketen ontregeld, en tot onderzoeken geleid waarin werd geconcludeerd dat er een gebrek aan transparantie en degelijk toezicht was bij Boeing en de FAA tijdens de ontwikkeling van de 737 Max. Een strafrechtelijk onderzoek loopt nog.

Een maand geleden gaf de Europese luchtvaartwaakhond ook al toestemming voor vluchten met de 737 Max.