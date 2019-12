Column: onder Rutte zijn we er niet op vooruit gegaan

Niet alle economische groei komt bij gewone Nederlanders terecht. Ⓒ 123RF

Volgens minister Wiebes van Economische Zaken zijn de Nederlandse gezinnen er in hun portemonnee de afgelopen twee decennia nauwelijks op vooruit gegaan. ’Mensen kregen er in twintig jaar niks bij’, kopte deze krant. Als politici grote uitspraken doen, kloppen ze meestal niet met de feiten. Zo ook in dit geval.