Albert Heijn sluit franchise-deal met supermarktketen Jan Linders

Jan Linders heeft vooral vestigingen in het zuiden van het land, in totaal zijn het er 63 stuks. Een aantal daarvan blijft buiten deze constructie. Wat daarmee gebeurt is nu nog niet bekend. Daarnaast zal het nieuw te vormen bedrijf ’Albert Heijn-franchisesupermarkt’ tien in het zuiden van ons land gevestigde franchisewinkels van Albert Heijn in de organisatie opnemen.

Medewerkers van deze supermarkten blijven werkzaam in hun winkel, maar krijgen - zoals er in het persbericht staat - ’Jan Linders’ als werkgever. Dit duidt erop dat het regionale grootwinkelbedrijf dat altijd onder de naam Jan Linders supermarkten heeft geëxploiteerd, franchisenemer wordt bij het landelijke grootwinkelbedrijf Albert Heijn. In de Nederlandse supermarkthistorie is dit een unicum.

Het distributiecentrum van Jan Linders in Nieuw Bergen wordt overgenomen door Albert Heijn, waarbij het de functie van DC blijft vervullen. Alle medewerkers van het DC behouden hun baan. Werkgelegenheid in de regio blijft hiermee ook gewaarborgd. Het Service Kantoor (SK) van Jan Linders gaat in een nieuwe en compacte vorm verder als Service Kantoor van de franchiseonderneming.

Ook op inkoopgebied verandert er iets. Door deze samenwerking stapt Jan Linders uit het coöperatieve inkoopverbond Superunie, dat namens diverse supermarktbedrijven het marktaandeel bundelt om tegen zo laag mogelijke prijs bij de leveranciers van voedingsmiddelen en ander supermarktassortiment in te kopen. Onder meer Plus, Coop, Dirk, Vomar en Hoogvliet zijn bij Superunie aangesloten.

Ferry Moolenschot, ceo van Jan Linders, noemt dit een ’moedige en een verstandige stap binnen de huidige omstandigheden van verregaande digitalisering en snel veranderende klantverwachtingen’. Hij stelt dat deze omstandigheden structureel om stevige investeringen en een hoog innovatietempo vragen, om concurrerend te blijven.

„Een duurzaam gezonde bedrijfsvoering komt daardoor voor Jan Linders op termijn onder druk te staan”, zegt Moolenschot. „Na zorgvuldige afweging van diverse scenario’s, heeft Jan Linders in de samenwerking met Albert Heijn een manier gevonden om duurzaam te blijven ondernemen.”

Vanwege dezelfde overwegingen besloot Deen supermarkten in 2021 om te stoppen en het bedrijf aan Albert Heijn te verkopen, waarbij ook Deen-winkels bij Dekamarkt en Vomar terecht zijn gekomen. De constructie met Jan Linders is formeel geen overname maar een franchise-constructie. Per saldo is het resultaat hetzelfde: Jan Linders verdwijnt uit het Zuid-Nederlandse straatbeeld en die winkels worden voor het grootste deel blauw geverfd.