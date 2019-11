Telefónica Deutschland verbetert resultaten

De totale opbrengsten bedroegen bijna 1,9 miljard euro. Dat is een kleine 2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het operationele resultaat waar de kenners naar kijken, het zogeheten aangepaste OIBDA-resultaat, steeg met bijna 26 procent tot 601 miljoen euro. Onder de streep was sprake van een kwartaalverlies van 24 miljoen euro tegen een min van 30 miljoen euro een jaar eerder. De prognose voor heel 2019 werd bevestigd.

KPN deed zijn resterende belang van net geen 3 procent in Telefónica Deutschland eerder dit jaar van de hand, zonder financiële details te verstrekken. KPN schroefde zijn belang in Telefónica Deutschland de laatste jaren al stapsgewijs af. Het Nederlandse telecombedrijf was ooit voor 20,5 procent eigenaar van de Duitse branchegenoot. KPN kreeg het belang in handen bij de verkoop van zijn dochteronderneming E-Plus aan Telefónica Deutschland.