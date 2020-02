’Helft van beleggers vreest coronavirus niet’

Het optimisme is opmerkelijk en wordt waarschijnlijk ingegeven door het feit dat correcties in de afgelopen jaren steeds vrij snel werden ingelopen. Nogal wat beleggingsexperts denken dat het ditmaal niet anders zal zijn. Zekerheid hierover is er echter geenszins en een dergelijke snelle neergang van de beurzen heeft zich sinds de financiële crisis niet meer voorgedaan.

Van de beleggers die zich wel zorgen maken, neemt de helft actie. Dit doen ze vooral door hun aandelenportefeuille af te bouwen. Een klein deel dekt het risico met opties af.