’Lucht voor KLM, lonen toch doorbetaald’

Aanvankelijk had KLM voor 28.000 man werktijdverkorting aangevraagd, maar door het steunpakket van het kabinet van dinsdagavond is er een andere regeling gekomen.

Volgens FNV kan KLM een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de loonsom. De vakbond hoopt dat KLM daardoor het salaris voor de volle 100% kan doorbetalen en spreekt van ’lucht’ voor het bedrijf.

Steunmaatregelen

De luchtvaartmaatschappij, een van de grootste particuliere werkgevers van Nederland, zal de komende week teruggaan naar slecht 10 tot 20% van het normale aantal vluchten. Het is niet duidelijk wanneer de operatie weer op het oude niveau terug is. KLM meldt in een reactie dat ze steunmaatregelen woensdag met het kabinet en vakbonden gaat bespreken.