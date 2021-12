Brussel: industrie moet meer doen om hacks te voorkomen

De overheidsbemoeienis is volgens demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) gerechtvaardigd nu cyberincidenten steeds grotere economische en maatschappelijke gevolgen hebben. In ons land was er bijvoorbeeld geen voorverpakte plakjes belegen kaas meer te krijgen in de schappen van Albert Heijn door een hack bij een leverancier en kwamen er door cybercriminelen tijdelijk geen auto’s van de band bij de VDL-fabriek in het Limburgse Born.

Waakhond

Blok en zijn collega-ministers zijn het nu eens geworden over de komst van regels die bedrijven dwingen om hun digitale systemen beter te beveiligen. Ook komt er een meldplicht voor ernstige cyberincidenten. Na zo’n incident kijkt de cyberwaakhond of een bedrijf maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen.

Voor ’essentiële sectoren’, zoals banken en energiebedrijven, gelden al langer strenge regels. De EU wil de cyberaanpak nu uitbreiden naar ’belangrijke leveranciers’. Kleine bedrijven worden ontzien, mede dankzij de inzet van Nederland.

Het akkoord van de ministers is een eerste belangrijke stap. De hoop is dat er, na onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie, volgend jaar een definitief akkoord kan worden bereikt. Den Haag moet vervolgens de regels in Nederlandse wetgeving gieten.