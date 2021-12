Voormalige pompbediende vertrekt als ’Mr. Hertz’

Premium Financieel

Advocaten: ’Rapport Conservatrix maakt acties tegen DNB mogelijk’

Al tien jaar is het vrijwel onmogelijk om toezichthouders juridisch aan te spreken op de gevolgen van hun handelen. Maar omdat De Nederlandse Bank (DNB) bij de ondergang van levensverzekeraar Conservatrix zóveel steken heeft laten vallen, hangt er nu toch een miljoenenclaim in de lucht. Twee in fina...