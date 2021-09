Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Belastingmiljarden en aanpak beleggers halen weinig uit tegen woningnood

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Onlangs was in Amsterdam het eerste Woonprotest. Dat had een positief signaal aan de falende overheid kunnen zijn. Het protest werd echter gekaapt door demonstranten met een ideologie die de woningnood juist versterkt.