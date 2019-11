’Chaos’ rond uitwerken pensioenakkoord

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken houdt goede moed. Ⓒ ANP

Een oplossing voor de pensioenproblemen is vijf maanden na het sluiten van een polderakkoord nog geen stap dichterbij gekomen. Achter de schermen is veel tijd verspild aan gehakketak over procedures en commissies, terwijl bij tal van sectoren een forse stijging van de pensioenpremie dreigt, blijkt uit een reconstructie van De Telegraaf. Een ingewijde spreekt van een ’chaotische bende’.