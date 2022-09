Kabinet wil enorme uitbreiding van windenergie op zee

In maart liet het kabinet al weten dat de capaciteit voor windenergie op zee de komende jaren grofweg moet worden verdubbeld. Het betekent dat er in 2030 al 21 gigawatt aan stroom op zee zal worden geproduceerd. Dat is al 75 procent van het huidige energieverbruik in Nederland.

Volgens de nieuwe plannen moet dat vermogen tien jaar al zijn verdubbeld om ten slotte in 2050 uit te komen op zo’n 70 gigawatt. Er zal daarbij voor de industrie grootschalige waterstofproductie op zee komen. Een gigawatt kan ongeveer 1 miljoen huishoudens per jaar van stroom voorzien.

De nieuwe windparken moeten vanaf 2030 ver weg op zee komen te liggen. Eerder deze week zijn er afspraken gemaakt met acht andere Noordzeelanden om tot 2050 in totaal 260 gigawatt aan windvermogen op zee te bouwen. Zij sloten daarmee aan op een plan dat Nederland, Duitsland, België en Denemarken in mei presenteerden.

Deze landen meldden toen de komende decennia duizenden windmolens op de Noordzee te gaan bouwen. In 2050 zouden die windparken tenminste 150 gigawatt aan stroom moeten leveren.

