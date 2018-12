Column: de goedkoopste beurs ter wereld

Fondsen die de EM index volgen zijn namelijk met een kapitalisatie van $1,2–1,5 biljoen zo’n 100 keer groter dan de FM fondsen, dus je zou verwachten dat er veel nieuw geld naar de Pakistaanse beurs zou stromen.

Maar het ging anders. Pakistan kreeg een tegenvallend gewicht van 0,15% in de EM index ten opzichte van 9,1% in de FM Index. Vervolgens hebben FM indexvolgers verkocht, terwijl actieve EM beleggers geen haast hadden om in te stappen vanwege een reeks negatieve nieuwsberichten.

Tumult

Zo moest Premier Nawas Sharif in juli aftreden toen uit onderzoek bleek dat op basis van zijn inkomen niet kon worden verklaard hoe de familie aan luxe Londense vastgoedbezittingen is gekomen. Behalve het politieke tumult lijkt de economie uit balans te raken. Het tekort op de lopende rekening blijkt in een jaar tijd meer dan verdubbeld te zijn naar $12,1 miljard en de buitenlandse deviezen reserves daalden tot nu toe dit jaar met 15% naar $19,8 miljard.

Dit wakkert de angst voor een devaluatie van de rupee aan. Buitenlandse beleggers hebben dit jaar voor $400 miljoen aan Pakistaanse aandelen verkocht en ondertussen is de KSE100 index sinds de top in mei met 25% gedaald, gemeten in euro’s.

Maar is de angst voor het ontsporen van de economie niet overdreven? Net als bij een huishouden geldt dat als je meer uitgeeft dan er binnen komt er op termijn een probleem ontstaat. Maar in het geval van Pakistan houden de hoge importen niet alleen verband met consumptie, maar juist voor een groot deel met investeringen. Dit zijn kapitaalgoederen die worden ingevoerd met betrekking tot de China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) en die straks kunnen zorgen voor een toename van de inkomsten.

Vlaggenschip

De corridor door Pakistan die West-China met de Indische Oceaan moet verbinden is het vlaggenschip van China's Nieuwe Zijderoute en behelst 57 miljard dollar aan investeringen in nieuwe wegen, spoorlijnen, energiecentrales en een diepzeehaven in Gwadar.

Een van de grootse problemen die de economie van Pakistan remt is het schreeuwende tekort aan elektriciteit, wat met deze investeringen wordt aangepakt. Zo kwam op 25 mei jl. de eerste CPEC energiecentrale online. Met kennis van de Chinezen is de Sahiwal centrale in een recordtempo van 22 maanden uit de grond gestampt. Deze kan met een capaciteit van 1320 megawatt 10 miljoen Pakistanen van stroom voorzien.

Afgaande op de aangekondigde plannen zal er voor 15.000MW aan nieuwe capaciteit worden aangesloten wat wordt aangedreven door goedkopere lokale brandstoffen in plaats van geïmporteerde stookolie. Nu bedragen de olie-importen nog 24% van de totale importen. Pakistan zelf bulkt van de grondstoffen.

Positieve impact

Het land heeft de tweede grootste kolenvoorraad ter wereld (ongeveer 185 miljard ton) en dat is een geschat equivalent van 618 miljard vaten ruwe olie, meer dan twee keer zoveel als de reserves van de rijke oliestaat Saoedi-Arabië.

De CPEC-impact op het Bruto Nationaal Product (BBP) zal volgens het IMF in drie fasen positief uitpakken. Eerst in de bouw en elektriciteitsopwekking en daarna via bredere economische activiteit dankzij toenemende productiviteit, lagere kosten en als laatste een betere handelsaansluiting met het buitenland.

De eerste directe effecten kunnen het BBP met $13 miljard doen toenemen in de komende 7 jaren. Ondanks de malaise op de beurs heeft het Internationale Monetaire fonds (IMF) de groeiverwachting voor 2017 begin oktober juist verhoogd naar 5,27% vergeleken met 5% in april.

Discount

Volgens broker & researchhuis Exotics Capital zijn aandelen nu goedkoop. De 12-maands koers-winstverhouding staat op 8,6 ten opzichte van 12,8 voor de MSCI EM Index, een discount van ruim 30%. Het lijkt er inderdaad op dat de verkoopdruk wat begint op te drogen.

In de maanden september en oktober is er door buitenlandse beleggers per saldo voor $54 miljoen aan aandelen gekocht. Het negatieve sentiment veroorzaakt door politiek, een technische index aanpassing en overdreven angst voor het ontsporen van de economie hebben ervoor gezorgd dat Pakistaanse aandelen op dit moment het goedkoopste zijn in het Emerging Market universum.

Marco Balk is portfoliomanager bij Trustus Capital Management.