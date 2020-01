Voormalig rechter Hans Westenberg

Terwijl de rechtspraak in grote financiële problemen zit en gedwongen is pijnlijke bezuinigingen in de eigen organisatie door te voeren, draait het op voor een schadevergoeding van ruim €1,4 miljoen die een ex-rechter aan een advocaat moet betalen omdat hij hem ten onrechte heeft uitgemaakt voor leugenaar.